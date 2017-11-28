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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске представили путевые заметки японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 11:16

В Мурманске представили путевые заметки японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ


МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация сайта памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ.

В 2012 году японский велопутешественник, экстремал Харухиса Ватанабэ погиб под Кандалакшей. Спустя год на месте гибели Харусисы был установлен мемориальный знак. Тогда возникла идея опубликования его уцелевших дневников, рассказывающих о последней поездке. По пожеланию семьи Ватанабэ эти дневники были оформлены в виде мемориального сайта. Их переводом на русский язык занималась группа под руководством Руми Фукусимы – председателя общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске».

На встрече были представлены путевые заметки велосипедиста о своем последнем путешествии, которое он совершил от Китая до Кольского полуострова. Участники встречи узнали о маршруте велосипедиста, его впечатлениях и местах, которые он посетил, о тяготах, пережитых в пути.

Переводчики рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись в процессе работы. Участники встречи услышали воспоминания о велосипедисте от тех людей, о которых он написал в своем дневнике. Они рассказали, каким увлеченным, удивительным и добрым человеком был Харухиса.

Познакомиться с дневниками японского велопутешественника можно на сайте памяти Харухисы Ватанабэ.

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