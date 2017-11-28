В Мурманской области проверили условия содержания иностранных граждан в спецучреждении

29 Ноября 2017 года, 12:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области состоялся визит сотрудников уполномоченных по правам человека в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Целью посещения стал контроль за соблюдением прав граждан и проверка условий их пребывания.

Учреждение находится в посёлке Кильдинстрой и рассчитано на 20 человек. В данный момент здесь ожидают отправления на родину граждане Украины, Узбекистана, Молдовы и Армении.

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев лично побеседовал со всеми. Жалоб на условия пребывания гражданами высказано не было. Каждый обеспечен спальным местом и постельными принадлежностями, имеет право на прогулку и свидания с родственниками, а также возможность готовить еду на общей кухне и пользоваться библиотекой.