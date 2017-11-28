Основными способами проведения досуга для россиян являются дом, прогулки и встречи с друзьями

29 Ноября 2017 года, 13:03

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме досуга россиян.

С годами досуговые практики россиян претерпели значительные изменения. Дом, дача, дети, и раньше занимавшие свободное время многих россиян (40% в 2005 году, 47% в 2010), сегодня стали еще более актуальными (60%). Вдвое выросло число любителей отдыха на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017, домашних хобби (рукоделие, фотография и др.) – с 11% до 26%. Третью строчку рейтинга вариантов проведения досуга занимают встречи с друзьями (30%).

Все больше свободного время тратится на компьютер, интернет-серфинг и т.п. (с 5% в 2005 году до 21% в 2017 – среди 18-24-летних эта доля сегодня составляет 44%). Чтение книг по-прежнему занимает свободное время около четверти граждан (24% в 2010 году, 23% в 2017).

Телевидение и радио сдают позиции: если еще семь лет назад им посвящали часть своего досуга 63% граждан, то сегодня – 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет). О том, что любят почитать на досуге газеты и журналы, в 2017 сообщили только 9% против 35% в 2010, слушать музыку – 9% против 22%, смотреть видео – 3% против 11%. Уже более 10% в качестве способа приятного времяпрепровождения выбирают кинотеатры (13% в 2017), спортклубы, спортивные секции (12%).

На проведение досуга большинство россиян как пять лет назад, так и сегодня, не готово тратить больше 20% от своего семейного бюджета: в 2017 году 43% опрошенных сообщили, что эта статья расходов не превышает 10% бюджета, 16% респондентов (среди москвичей и петербуржцев – 32%, среди 24-35-летних 23%) тратят от 11% до 20%. Около пятой доли опрошенных (22%) вовсе не расходуют средства на те или иные виды досуговой деятельности (в возрастных группах эта доля уведичивается от 11% среди 18-24-летних до 34% среди 60-летних и старше, в населенных пунктах – от 3% в Москве и Санкт-Петербурге до 29% в селах).

«В последние годы россияне стали тратить меньше свободного времени на деятельность, не предполагающую их активного участия и больше – на активности, требующие высокой вовлеченности. Ценность семьи растет – граждане готовы отдавать ей все больше своего времени. Повысилась популярность прогулок на природе, спорта. Это отчасти может быть связано с условной бесплатностью данных видов отдыха, отчасти – с ростом в последние 5 лет интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни. С повсеместным распространением компьютеров и смартфонов выросло количество свободного времени, которое россияне тратят на интернет и компьютерные игры», – отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.