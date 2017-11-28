Основными способами проведения досуга для россиян являются дом, прогулки и встречи с друзьями

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новое кафе - новое меню Новое кафе - новое меню
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика» Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика»
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
 
 

Видеоновости16+

На восточной объездной дороге столкнулись сразу 3 машины
 
 
 
 

Курсы валют 29.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,8697
0,1453
1 USD
Доллар США
58,4125
0,1352
1 EUR
Евро
69,4934
-0,0023
10 NOK
Норвежских крон
71,5857
0,0157
10 SEK
Шведских крон
70,3570
0,0197
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
5.8 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманскую областную думу внесён закон о выплатах за первенца
29 Ноября 2017, 10:04
В Мурманскую областную думу внесён закон о выплатах за первенца
В Хибинах установлена значительная степень лавинной опасности
29 Ноября 2017, 09:34
В Хибинах установлена значительная степень лавинной опасности
В Мурманске обсудили вопросы защиты прав инвалидов в муниципальных образованиях Мурманской области
28 Ноября 2017, 16:50
В Мурманске обсудили вопросы защиты прав инвалидов в муниципальных образованиях Мурманской области
Цены на дизель и бензин не изменятся
28 Ноября 2017, 16:29
Цены на дизель и бензин не изменятся
 
 
 
 

Самое читаемое

Таксист применил перцовый баллончик против двух нетрезвых мурманчанок
28 Ноября 2017, 17:17
Директор школы в Кольском районе заработала на «мёртвых душах»
28 Ноября 2017, 13:15
Сигареты снова могут подорожать
28 Ноября 2017, 18:00
В Мурманске «БМВ» сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе
29 Ноября 2017, 10:59
Региональный Минздрав выплатит 2,85 млн рублей НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
28 Ноября 2017, 17:10
ГИБДД подтвердила право граждан снимать инспекторов ДПС на камеру
28 Ноября 2017, 14:21
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Основными способами проведения досуга для россиян являются дом, прогулки и встречи с друзьями
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 13:03

Основными способами проведения досуга для россиян являются дом, прогулки и встречи с друзьями


РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме досуга россиян.

С годами досуговые практики россиян претерпели значительные изменения. Дом, дача, дети, и раньше занимавшие свободное время многих россиян (40% в 2005 году, 47% в 2010), сегодня стали еще более актуальными (60%). Вдвое выросло число любителей отдыха на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017, домашних хобби (рукоделие, фотография и др.) – с 11% до 26%. Третью строчку рейтинга вариантов проведения досуга занимают встречи с друзьями (30%).

Все больше свободного время тратится на компьютер, интернет-серфинг и т.п. (с 5% в 2005 году до 21% в 2017 – среди 18-24-летних эта доля сегодня составляет 44%). Чтение книг по-прежнему занимает свободное время около четверти граждан (24% в 2010 году, 23% в 2017).

Телевидение и радио сдают позиции: если еще семь лет назад им посвящали часть своего досуга 63% граждан, то сегодня – 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет). О том, что любят почитать на досуге газеты и журналы, в 2017 сообщили только 9% против 35% в 2010, слушать музыку – 9% против 22%, смотреть видео – 3% против 11%. Уже более 10% в качестве способа приятного времяпрепровождения выбирают кинотеатры (13% в 2017), спортклубы, спортивные секции (12%).

На проведение досуга большинство россиян как пять лет назад, так и сегодня, не готово тратить больше 20% от своего семейного бюджета: в 2017 году 43% опрошенных сообщили, что эта статья расходов не превышает 10% бюджета, 16% респондентов (среди москвичей и петербуржцев – 32%, среди 24-35-летних 23%) тратят от 11% до 20%. Около пятой доли опрошенных (22%) вовсе не расходуют средства на те или иные виды досуговой деятельности (в возрастных группах эта доля уведичивается от 11% среди 18-24-летних до 34% среди 60-летних и старше, в населенных пунктах – от 3% в Москве и Санкт-Петербурге до 29% в селах).

«В последние годы россияне стали тратить меньше свободного времени на деятельность, не предполагающую их активного участия и больше – на активности, требующие высокой вовлеченности. Ценность семьи растет – граждане готовы отдавать ей все больше своего времени. Повысилась популярность прогулок на природе, спорта. Это отчасти может быть связано с условной бесплатностью данных видов отдыха, отчасти – с ростом в последние 5 лет интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни. С повсеместным распространением компьютеров и смартфонов выросло количество свободного времени, которое россияне тратят на интернет и компьютерные игры», – отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Россияне недовольны нехваткой учителей в школах
2.
Более чем у половины россиян есть непогашенный кредит
3.
Идею Овечкина о создании «команды Путина» поддержали две трети россиян
4.
Россияне поддерживают референдумы, но не сепаратизм
5.
92% россиян считают новую революцию в стране недопустимой
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта