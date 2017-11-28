Представители арктических отделений РСПП примут участие в международном форуме

29 Ноября 2017 года, 13:21

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - В Санкт-Петербурге с 4 по 5 декабря состоится VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Форум обеспечивает открытый диалог власти, бизнеса и общественности, способствует формированию активного гражданского общества. Арктические вопросы рассматриваются комплексно и с участием всех ключевых игроков.

В основных мероприятиях форума планируется участие представителей отделений РСПП Арктической зоны России и заместителя председателя Союза «Северные промышленники и предприниматели» Дмитрия Ковалева. А также член президиума Координационного совета РСПП по развитию Северных территорий и Арктики Александр Федотовских планирует представить доклад «Пути решения проблем инвестиционной привлекательности малого и среднего предпринимательства в Арктической зоне РФ» и презентацию «Новые направления подготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны РФ».

Организаторы форума уверены, что тесное взаимодействие общественности, представителей власти и бизнес сообщества ускорит реализацию социально-экономических программ Арктической зоны, создаст все условия для обеспечения экологической безопасности.