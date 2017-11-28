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Главная » НОВОСТИ » Россия уменьшит количество западных наблюдателей на президентских выборах
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 13:44

Россия уменьшит количество западных наблюдателей на президентских выборах


РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Москве задумались о том, чтобы уменьшить количество западных наблюдателей на президентских выборах в 2018 году. Председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил «Известиям», что в этом вопросе действует принцип зеркальности.

«США не допускают ни российских, ни каких-либо других наблюдателей на свои президентские и парламентские выборы. При всей нашей открытости и готовности к международному сотрудничеству не следует увлекаться приглашением тех, кто и так с утра до ночи, без перерыва на обед лезет в наши внутренние дела. Однако это, конечно, не значит, что нам следует полностью отказаться от сотрудничества с Западом», — сказал сенатор.

Россия активизирует взаимодействие с Азиатской ассоциацией организаторов выборов. По словам члена ЦИК, курирующего вопросы международного сотрудничества, Василия Лихачева, в свете предстоящих выборов кооперация со странами АТР особенно важна. Отбор будет проходить по критериям, сформулированным российской стороной: наблюдатели должны уважать Конституцию, территориальную целостность и национальный суверенитет страны.

«Страны АТР начали играть значимую роль в мировом порядке. За последнее время наши партнеры нанесли несколько визитов в Москву — недавно была комиссия из Камбоджи. Мы ведем переговоры с представителями Китая, Вьетнама, Кореи, Филиппин и др. Что касается нежелательных персон, то их будут определять и применять к ним соответствующие меры по недопущению на территорию РФ. В случае обнаружения такого рода «политической единицы» МИД России имеет право не выдавать визу», — сообщил Лихачев.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

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