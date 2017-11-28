ЦИК представила концепцию избирательной кампании 2018 года

29 Ноября 2017 года, 13:52

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ представила концепцию избирательной кампании по выборам президента России в 2018 году.

В ходе заседания был утверждён логотип президентских выборов, которые состоятся 18 марта 2018 года. Всего в конкурсе участвовало 77 логотипов, а победитель набрал 34,2% голосов.

Одной из главных особенностей предстоящих выборов, является возможность избирателя участвовать в голосовании по месту своего нахождения, предварительно подав заявление о включении в список избирателей.

Также был поднят вопрос информирования населения о предстоящих выборах.

«Мы глубоко убеждены в том, что от того на сколько эффективно мы сработаем, насколько доведем информацию до избирателей, зависит явка на выборы», – сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области Елизавета Евсюкова отметила, что проделана огромная предвыборная работа. Также рассказав о том, что в Мурманскую область было выделено 30 электронных устройств для обработки и подсчёта голосов (КОИБ), которые будут считывать данные с бюллетеней, что значительно ускорит получение результатов.