ФАС передаст банкам черный список поставщиков

29 Ноября 2017 года, 14:22

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Банки и ФАС будут обмениваться информацией по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Она создана в рамках исполнения закона о госуслугах. До конца года и МВД перейдет на третью версию системы. Подключение к ее сервисам антимонопольной службы тоже завершается.

«Мы ожидаем завершения перехода ФАС на новую версию СМЭВ до конца этого года, — рассказал «Известиям» глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. — Банки смогут проверять, присутствует ли компания в списке недобросовестных поставщиков, в стандартном автоматизированном режиме 24/7».

По словам Емелина, новая версия СМЭВ будет работать максимально оперативно, объем пакета передаваемых данных вырастет с 5 Мб до 1 Гб.

Начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов пояснил, что организация может быть включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в связи с ненадлежащим и недобросовестным исполнением обязанностей по контракту, заключенному по итогам проведения госзакупки. Но информация об организации может быть исключена из реестра по решению суда, уточнил Лобов. То есть если компания не согласна, она может оспорить в арбитраже решение о включении в список.

Банкам информация от ФАС нужна для оценки рисков корпоративных клиентов.

«Участники списка недобросовестных поставщиков могут быть вовлечены в проведение схем вывода бюджетных средств через ненадлежащее исполнение заключенных госконтрактов», — уточнила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев