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Главная » НОВОСТИ » «Аэрофлот» занимает первое место в мире среди традиционных авиаперевозчиков по росту провозных емкостей
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 14:34

«Аэрофлот» занимает первое место в мире среди традиционных авиаперевозчиков по росту провозных емкостей


МОСКВА/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Национальный перевозчик вышел на первое место в мире среди традиционных авиаперевозчиков по росту провозных емкостей. Одновременно с этим авиакомпания укрепила свои позиции в ТОП-20 крупнейших мировых перевозчиков по объему провозных емкостей, поднявшись с 20 на 19 место. Таковы данные рейтинга авторитетного британского агентства OAG.

За 12 месяцев по состоянию на сентябрь этого года «Аэрофлот» нарастил провозную емкость на 15%. В общем списке по темпам роста авиакомпания уступила лишь бюджетной авиакомпании IndiGo, которая работает на внутреннем рынке Индии, но уверенно обогнала других – как традиционных перевозчиков, так и лоукостеров.

Британское агентство OAG составляет рейтинг топ-20 на основе предельного пассажиропотока, которого перевозчики в состоянии достигнуть за 12 месяцев. Как отмечается в аналитическом обзоре, за 12 месяцев «Аэрофлот» показал очень сильный рост. К числу конкурентных преимуществ перевозчика отнесен также флот со средним возрастом всего 4,2 года, который является самым молодым среди авиакомпаний, входящих в топ-20.

Фото: М. Паламарчук

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