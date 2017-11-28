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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области с семьями осуждённых будут работать психологи
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 14:49

В Мурманской области с семьями осуждённых будут работать психологи


МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Проект «Азбука права» по правовой защите и просвещению семей, где родители, воспитывающие детей, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы, получил Президентский грант и стартует в Мурманске с 1 декабря 2017 года.

Данный проект является продолжением многолетнего плодотворного взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области с частным учреждением социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей».

В 2017 году был успешно завершён проект «Мир вокруг тебя. Регион» по оказанию социально-психологической помощи осужденным женщинам, воспитывающим детей до трех лет и освободившихся из мест лишения свободы, или имеющим отсрочку исполнения наказания до достижения ребёнком 14 лет. Его результаты оказались настолько положительны, что «Центр развития семейных форм устройства детей» подал заявку на получение нового гранта на продолжение работы.

Всего в конкурсе на предоставление грантов президента участвовали свыше восьми тысяч некоммерческих организаций с более чем 9,5 тысячами проектов. Проект «Азбука права» вошёл в число 2243 победителей из всех регионов страны.

Проект предполагает проведение групповых занятий, а также индивидуальных консультаций психолога, специалистов по социальной работе, юриста. Запланирован семинар-тренинг для семей с детьми «Страна семейного права», конкурс семейного творчества «Моя семейная конвенция» и многое другое. В рамках проекта пройдёт обучение специалистов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН технологиям работы с семьями, находящимися в кризисной ситуации.

Кураторы проекта планируют охватить вниманием около 50 семей с детьми, проживающих в Мурманске, Коле и Североморске. Мероприятия проекта рассчитаны до 30 ноября 2018 года.

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