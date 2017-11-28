Военнослужащие Росгвардии успешно завершили противодиверсионные учения

29 Ноября 2017 года, 15:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Военнослужащие Росгвардии Мурманской области успешно завершили учения по обезвреживанию условных нарушителей на охраняемом объекте.

Тренировка прошла на базе «Атомфлота», куда вторглось неопознанное судно с диверсионной группой на борту. Заметив постороннее плавсредство, оперативные службы дивизиона катеров незамедлительно передали данную информацию командованию, которое приняло решение о задержании. А в ходе второго этапа была отработана задача — доставить к месту высадки условных диверсантов группу боевых водолазов Росгвардии.

По окончании учений командир дивизиона катеров капитан второго ранга Иван Слободян отметил, что все поставленные учебные задачи выполнены успешно благодаря слаженным действиям и отличным ходовым качествам катеров. Надводная группа остановила нарушителей и задержала членов экипажа.