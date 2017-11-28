Заслуженный художник России Анатолий Сергиенко награжден Следственным комитетом

29 Ноября 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Руководитель следственного отдела по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области вручил заслуженному художнику России Анатолию Сергиенко благодарность от и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области полковника юстиции Андрея Ефремова за плодотворное сотрудничество, помощь и содействие следственному управлению в решении поставленных задач.

«Анатолий Сергиенко активно привлекается следственными органами для составления рисованных и фотокомпозиционных портретов лиц, заподозренных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Уникальные качества художника позволяют ему с высокой степенью точности со слов потерпевших и свидетелей составлять фактически идентичные черты лица внешности преступников, что дает возможность следствию в кратчайшие сроки установить их личности», – отмечают в СКР.