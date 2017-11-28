В Полярных Зорях обсудили создание досуговой инфраструктуры

29 Ноября 2017 года, 15:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Полярных зорях прошёл трёхдневный интеллектуальный интенсив, посвящённый направлениям культурного развития города. В форуме принял участие Святослав Мурунов - преподаватель МГУ им. Ломоносова.

Одной из главных тем форума стал вопрос о создании площадки для взаимодействия активных городских сообществ. По результатам исследования, проведённого участниками, в Полярных зорях на высоком уровне развита детская и спортивная инфраструктура, но выявлена критическая ситуация с занятостью молодёжи. Отсутствуют молодёжные центры, лектории, антикафе и прочие объекты современного общества. Это обуславливает отток молодёжи в другие города.

В ходе форума участники и организаторы выделили основные направления для дальнейших действий. Основной задачей является привлечение инициативных граждан, для генерирования новых идей. По мнению участников, первостепенная задача это изучение структуры целевых групп. И уже во время интенсива началась работа по реализации новых городских проектов.

Внимание к событию проявили руководители на самом высоком уровне: в первый день форум посетили председатель городского Совета депутатов и заместитель главы города, а в воскресенье участие в работе Форума принял заместитель Губернатора Мурманской области Евгений Никора.

«Мы делаем вывод, что с задачей справились! Форум стал той площадкой, на которой смогли встретиться все участники городской жизни, более того, наладился диалог и обмен ресурсами. Благодарим Святослава Мурунова за бесценный опыт, которым он с нами поделился, и за мощнейший импульс, который был дан участникам Форума. Работа по реализации новых городских проектов началась прямо во время мероприятия. И мы приглашаем к сотрудничеству всех активных горожан. Наладить контакт можно через группу Форума в социальных сетях и через городской Совет молодежи», - подвела итоги организатор Оксана Колованова.