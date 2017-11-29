В России появится «черный список» воздушных пассажиров

29 Ноября 2017 года, 16:25

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – На заседании Совета Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации». Документ был представлен сенаторам заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Михаилом Пономаревым.

Согласно представленному Федеральному закону, вносятся изменения в Воздушный кодекс РФ, которые направлены на установление права авиакомпании в одностороннем порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира лицу, которое допустило нарушения правил поведения либо грубое нарушение общественного порядка на борту воздушного судна.

В документе говорится, что теперь авиакомпании вправе отказать в воздушной перевозке пассажиру, включенному перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Также теперь командир воздушного судна обязан информировать руководство авиакомпании о совершении пассажиром действий, которые подпадают под признаки административного правонарушения.

Нововведения также устанавливает случаи, при которых пассажиру, который внесен в реестр, не может быть отказано в воздушной перевозке. Перевозчик обязан уведомить пассажира о внесении его в реестр и случаях, когда в заключении договора воздушной перевозки ему не может быть отказано.

«Еженедельно в Мурманском аэропорту к полёту не допускаются 2-3 пассажира, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения и ведущих себя неадекватно», – сообщили «Би-порту» в представительствах авиакомпаний.

Фото: М. Паламарчук