За курение на балконе придётся ответить перед соседом

29 Ноября 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Верховный суд (ВС) России разрешил взыскивать моральный вред с курящих на балконе соседей в пользу других жильцов дома, которым мешает сигаретный дым.

«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», – отмечает высшая инстанция.

Таким образом, поставлена точка в двухлетнем судебном споре двух новосибирцев. Один из них пытался в судебном порядке запретить своему соседу курение на балконе, но, в конце концов, съехал жить на другую квартиру. Зато ему удалось создать важный прецедент по вопросу о возможности получить компенсацию из-за негативного влияния табачного дыма.

ВС напомнил о статье 42 Конституции России, по которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

При этом, в соответствии с абзацем 4 статьи 10 закона «О благополучии населения», все граждане обязаны не совершать действия, которые приводят к нарушению прав других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Суд также ссылается на преамбулу Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, заключенной в Женеве 21 мая 2003 года: сигареты являются высокотехнологичными изделиями, разработанными таким образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и многие содержащиеся в них компоненты и выделяемый ими дым являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными.

В пользу опасности не только самого курения, но и дыма от сигарет говорят и нормы закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он гарантирует, в частности, право каждого человека на благоприятную среду без табачного дыма и охрану здоровья от воздействия дыма от сигарет.

При этом пункт 2 статьи 9 этого закона обязывает граждан заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также не допускать их вовлечения в процесс потребления табака. Эта же норма регламентирует, что курящие люди не должны нарушать права остальных, которым не хочется вдыхать сигаретный запах.

ВС также отмечает, что часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса устанавливает, что пользоваться жилым помещением надо с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований. Таким образом, собственник может курить в своей квартире или на балконе, но только если это не мешает соседям.

«По смыслу изложенных выше правовых норм, граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», – отмечается в постановлении.

ВС также подчеркивает, что табачный дым может вызывать моральные и физические страдания некурящего человека, а также нарушать его нематериальные права. Соответственно, согласно статье 151 Гражданского кодекса суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации вреда.

Фото: Delfi