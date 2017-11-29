Инфляция в России подросла на 0,1%

29 Ноября 2017 года, 16:38

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - За период с 21 по 27 ноября 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала ноября – 100,2%, с начала года – 102,1%.

За прошедшую неделю цены на консервы мясные, масло сливочное, маргарин, молоко стерилизованное, сметану, творог и соль выросли на 0,2-0,4%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,4%, крупу гречневую – на 0,9%, свинину, кур, масло подсолнечное, конфеты шоколадные и чай – на 0,2-0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на огурцы – 4,0%. В то же время помидоры стали дешевле на 0,2%, морковь – на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,8%.