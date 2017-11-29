Сотрудники ГИМС проверили толщину Семёновского озера

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели мониторинг ледовой обстановки на Семеновском озере.
Сотрудниками был произведён замер толщины льда на акватории Семёновского озера. Замеры показали, что на сегодняшний день толщина ледового покрова составляет 23-25 сантиметров.
Главное управление МЧС призвало соблюдать правила безопасности любителям подводного лова. А также напоминает родителям проводить беседы с детьми и интересоваться тем, где они проводят свободное время, во избежание трагедии.