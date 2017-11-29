Сотрудники ГИМС проверили толщину Семёновского озера

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новое кафе - новое меню Новое кафе - новое меню
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика» Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика»
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
 
 

Видеоновости16+

14 тысяч в месяц. Молодых мам родивших первого ребенка до 26 лет поддержат материально
 
 
 
 

Курсы валют 29.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,8697
0,1453
1 USD
Доллар США
58,4125
0,1352
1 EUR
Евро
69,4934
-0,0023
10 NOK
Норвежских крон
71,5857
0,0157
10 SEK
Шведских крон
70,3570
0,0197
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
3.7 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

В России появится «черный список» воздушных пассажиров
29 Ноября 2017, 16:25
В России появится «черный список» воздушных пассажиров
ЦИК представила концепцию избирательной кампании 2018 года
29 Ноября 2017, 13:52
ЦИК представила концепцию избирательной кампании 2018 года
В Мурманскую областную думу внесён закон о выплатах за первенца
29 Ноября 2017, 10:04
В Мурманскую областную думу внесён закон о выплатах за первенца
В Хибинах установлена значительная степень лавинной опасности
29 Ноября 2017, 09:34
В Хибинах установлена значительная степень лавинной опасности
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске «БМВ» сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе
29 Ноября 2017, 10:59
Появились подробности наезда поезда на женщину в Апатитах
29 Ноября 2017, 16:45
В Мурманскую областную думу внесён закон о выплатах за первенца
29 Ноября 2017, 10:04
Новое кафе - новое меню
29 Ноября 2017, 09:10
В Апатитах на железнодорожных путях обнаружено тело пожилой женщины
29 Ноября 2017, 15:01
В отношении водителя, который врезался в столб в Мончегорске, возбуждено уголовное дело
29 Ноября 2017, 10:25
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Сотрудники ГИМС проверили толщину Семёновского озера
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 18:27

Сотрудники ГИМС проверили толщину Семёновского озера


МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели мониторинг ледовой обстановки на Семеновском озере.

Сотрудниками был произведён замер толщины льда на акватории Семёновского озера. Замеры показали, что на сегодняшний день толщина ледового покрова составляет 23-25 сантиметров.

Главное управление МЧС призвало соблюдать правила безопасности любителям подводного лова. А также напоминает родителям проводить беседы с детьми и интересоваться тем, где они проводят свободное время, во избежание трагедии.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В доме, пострадавшем от взрыва газа в Мурманске, введён режим ЧС
2.
Патриарх Кирилл заявил о недостатке православных детских садов в России
3.
В Полярных Зорях раскрыта кража со строительной площадки
4.
В Мурманске установят новые памятные знаки
5.
За курение на балконе придётся ответить перед соседом
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта