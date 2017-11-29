Мурманские молодогвардейцы просили у президента 12 млн рублей на создание YouTube-канала

29 Ноября 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – На днях стало известно, что девять проектов из Мурманской области получили президентские гранты в рамках конкурсной кампании 2017 года. Это инициативы о развитии институтов гражданского общества, поддержки семьи, защите прав человека, охране здоровья, и даже создании паломнического центра.

Однако интересно взглянуть на те проекты, которые не получили президентской поддержки. Например хоккейный клуб «Северные хаски», который запрашивал более 62 млн рублей на развитие хоккей в Мурманской области. Не получили поддержку проекты по защите окружающей среды, развитию культуры и искусства. Кулинарные курсы по приготовления здоровой и полезной еды детьми школьного возраста «Ребенок – поваренок», которым требовалось почти 500 тысяч рублей, также не получили поддержки.

Без гранта остался и проект «Молодогвардейский патруль 2018 Мурманск». Несмотря на то, что организатором проект является НП «Центр информационной компетенции», заявлен проект от лица «Молодой гвардии». Авторы проекта заявляют, что расслоение общества на фоне экономического неравенства часто используется для «раскачивания» ситуации. Оппозиция в свою очередь подливает масла в огонь, показывая безвыходность сложившегося положения.

«Особенно циничным выглядит привлечение молодежи к подобному», - заявляли авторы проекта.

Поэтому организаторы собирались создать еженедельный видеоблог на YouTube, который использовался бы как площадка для знакомства с проблемами и дискуссий. Этим они собирались снизить социальную напряжённость. На реализацию проекта авторы запрашивали 12 млн рублей. Проект не получил поддержки.