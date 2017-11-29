Появились подробности наезда поезда на женщину в Апатитах

29 Ноября 2017 года, 16:45

АПАТИТЫ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня после отправления со станции Апатиты-1 поезда «Мурманск-Санкт-Петербург» приблизительно в 13:30 на железнодорожных путях обнаружили сильно травмированную женщину, 1936 года рождения. Бригада скорой помощи не успела спасти пострадавшую – поезд буквально переехал ее пополам.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Апатитах в районе железнодорожных путей было обнаружено тело женщины.

«Женщину обнаружили напротив багажного отделения, там, где стоял предпоследний вагон состава», - рассказал «ХибИнформБюро» начальник апатитского линейного отдела полиции Артём Захарьин.

Смерть произошла по причине суицида.