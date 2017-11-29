В Мурманске установят новые памятные знаки

29 Ноября 2017 года, 18:12

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске появятся новые памятные знаки. Власти города ответственно подходят к увековечиванию подвигов героев ВОВ и заслуг граждан Мурманска. Один из этапов работы – установка новой стелы в честь Зои Космодемьянской. Депутаты Совета депутатов посетили мастерскую Александра Арсентьева. Скульптор разрабатывает макет знака.

«Все идет по плану, чувствуется большая ответственность перед памятью Зои и жителями Мурманска, хочется сделать работу хорошо» - рассказал Александр Арсентьев

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев предложил разместить стелу на улице имени Зои Космодемьянской.

Александр Арсентьев также работает над еще одним объектом – памятной доской Виктору Тимофееву.

АГМ