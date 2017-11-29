Банкротство «Открытия» и Бинбанка могло привести к эффекту домино

29 Ноября 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Банк России принял решение войти в капитал Бинбанка и «Открытия» в конце августа - начале сентября из-за серьезных проблем в обеих кредитных организациях. По оценкам ЦБ, на 1 июля 2017 года 39 крупнейших финансовых групп имели вложения в эти банки. Причем половина приходилась на необеспеченные операции. Банкротство Бинбанка и «Открытия» могло создать эффект домино для всей финансовой системы по сценарию Lehman Brothers, пишут «Известия».

«Стресс-тест того, что бывает, когда такие вещи делают, был проведен в 2008 году. Взяли на себя ответственность американские власти. Взяли и обанкротили Lehman Brothers — организацию, которая системно значимая и которая присутствует на разных рынках. С тех пор все считают, что повторять этот стресс-тест живьем не стоит. На бумаге мы все объемы потерь считаем. Но в жизни лучше не рисковать, эффекты помимо прямых могут быть и косвенными — подрыв доверия к финансовому рынку», — уверена первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

Крах инвестбанка Lehman Brothers в 2008 году стал началом острой фазы глобального финансового кризиса, который изменил мировое банковское регулирование. Сейчас центральные банки мира значительно жестче подходят к оценке рисков. Этому следует и Банк России.

«Во всем мире принято тратить госденьги на поддержку компаний, только чтобы избежать еще больших потерь, связанных с системными эффектами. 1 трлн (оцениваемый объем потерь финсектора от краха Бинбанка и «Открытия») — это больше 1% ВВП. Последствия были бы достаточно серьезными для широкого круга организаций», — подчеркнула Юдаева.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ