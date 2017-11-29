Патриарх Кирилл заявил о недостатке православных детских садов в России

29 Ноября 2017 года, 18:55

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости развивать сеть православных детских садов в России. По его словам, церковь уже разработала образовательную программу и методическую базу для включения духовно-нравственного компонента в программу дошкольных образовательных учреждений.

Выступая на заседании Архиерейского собора Патриарх Кирилл сообщил, что документы составлены с оглядкой на российское законодательство, но могут быть адаптированы и к другим странам, пишет РИА Новости.

Фото: Twitter