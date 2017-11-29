Сотрудники ОМОНа Росгвардии Мурманской области почтили память своих боевых товарищей

29 Ноября 2017 года, 17:50

МУРМАШИ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня В Мурмашах на Алее Славы служба ОМОН Росгвардии Мурманской области, родственники, вдовы и друзья провели траурное мероприятие, посвященное Дню памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Пришедшие почтили их память и возложили цветы к могилам.

29 ноября 1998 года, находясь в служебной командировке на границе Дагестанской и Чеченской Республик, 6 сотрудников ОМОН на служебной автомашине УАЗ попали в засаду. В бою 5 сотрудников отряда погибли, в живых остался прапорщик милиции Березовский Артур Олегович, получив четыре пулевых ранения в верхнюю часть тела.

Их имена навеки останутся в истории отряда и сердцах его бойцов: капитан милиции Епифанов Алексей Александрович, старший лейтенант Остюкевич Сергей Иванович, прапорщик Гончаров Алексей Александрович, старшина Рознатовский Владимир Владимирович, старший сержант Карначев Олег Павлович.