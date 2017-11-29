В доме, пострадавшем от взрыва газа в Мурманске, введён режим ЧС

29 Ноября 2017 года, 19:05

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в границах земельного участка на улице Зелёной, где расположен дом №78, введён режим чрезвычайно ситуации. В конце прошлой неделе в одной из квартир на пятом этаже дома произошёл взрыв газа с последующим возгоранием. Конструкции дома в очаге взрыва понесли значимые повреждения. Сейчас изучением последствий происшествия занимается техническая комиссия, которую возглавляет заместитель главы администрации города Марина Мирошникова.

Взрыв произошёл вечером 24 ноября. Вероятной причиной несчастного случая, в котором пострадали два человека, стала утечка газа. При тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 125 человек и 36 единиц техники.