Синоптики ожидают до -20 градусов при прояснениях

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - 30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять ночью южная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -3-8 градусов, при прояснениях -15-20 градусов, на юге области -1-6 градусов, гололедица.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный 15-17 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -6 градусов, ветер юго-западный 7-10 м/с.