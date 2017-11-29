Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить

30 Ноября 2017 года, 10:29

Новогодняя ночь — особенная! Чтобы не потерять ощущение её очарования, нужна по-настоящему волшебная обстановка. В таком случае вам в «Домики у Форума!».

Веселая компания друзей, пушистые сказочные деревья, бенгальские огни, шампанское и запах ароматного, жаренного на углях шашлыка, а через некоторое время вас ждет теплый, уютный, комфортабельный домик - что может быть более приятное и романтичное.

В «Домиках у Форума» вас ждут уютные, деревянные беседки с каминами, рассчитанные от 12 до 40 человек, с освещенными площадками и крытыми мангалами.

С заказом советуем не оттягивать, так как бронирование идет очень активно.

Существуют предновогодние и новогодние скидки!!!

Для жителей Ленинского района - беседки на берегу озера «Среднее»!

Телефон для справок и бронирования: 70-33-53, группа «ВКонтакте».

Подарите тайну заветного желания в новогоднюю ночь в «Домиках у Форума»!