В Полярных Зорях подвели итоги проекта «Городская среда»

30 Ноября 2017 года, 10:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Полярных Зорях подвели итоги по благоустройству города в рамках проекта «Комфортная городская среда».

В течение всего лета в городе шла работа по благоустройству дворов. В ходе проекта была построена воскресная школа, на набережной озера Имандра были проложены дорожки, городской парк украшен разными скульптурами из дерева и камня.

Заместитель главы муниципального образования г. Полярные Зори, Вячеслав Семичев рассказал о планах проекта на 2018 год и об идее поставить знак въезда в город Полярные Зори - наподобие Мурманской телевышки.

Напомним, в Мурманской области за текущий год было облагорожено 29 общественных территорий и 65 дворов.