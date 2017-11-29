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Главная » НОВОСТИ » Дело о невыплате зарплаты на Мончегорском механическом заводе дошло до суда
 
 
 
 
30 Ноября 2017 года, 10:53

Дело о невыплате зарплаты на Мончегорском механическом заводе дошло до суда


МОНЧЕГОРСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. директора ООО «Мончегорский механический завод». Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам. По версии следствия, он с января по апрель 2016 года умышленно не выплачивал заработную плату, в результате чего сумма задолженности перед 20 работниками предприятия составила свыше 1,8 млн рублей.

«С целью обеспечения восстановления нарушенных прав работников наложен арест на имущество организации в сумме более 5 миллионов рублей», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мончегорский городской суд для рассмотрения по существу.

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