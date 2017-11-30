Мурманск может разорвать побратимские связи с польским городом Щецином

30 Ноября 2017 года, 13:28

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня на заседании Совета депутатов Мурманска выступил депутат Государственной думы Алексей Веллер. Он предложил горсовету принять обращение к Городскому совету и мэру польского города Щецина.

Щецин – город-побратим Мурманска. Недавно его власти решили снести памятник Благодарности советским воинам-освободителям, установленный в 1950 году. Сейчас памятник огорожен, ведутся подготовительные работы к его сносу, пишут РИА Новости. Барельефы и скульптурные элементы памятника перенесут на центральное кладбище Щецина.

«Мы призываем вас задуматься, честно оценить историческое прошлое и отменить это позорное решение. В противном случае мы, депутаты Совета депутатов города Мурманска как полномочные представители населения города-героя Мурманска, расценивая решение о сносе памятника Благодарности как предательство нашей общей памяти, будем вынуждены инициировать расторжение соглашения о побратимстве между нашими городами», – сказано в обращении.

Совет депутатов Мурманска принял обращение большинством голосов.