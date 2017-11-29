Туман в мурманском аэропорту не дал приземлиться авиарейсу из Москвы

30 Ноября 2017 года, 13:17

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В аэропорту Мурманск несколько самолетов не могут произвести посадку из-за сильного тумана, который опустился на территорию воздушной гавани.

Так, самолет авиакомпании «Аэрофолот» из Шереметьево, покружив над Мурманском несколько десятков минут, ушел на запасной аэродром в Пулково. Как сообщили в авиакомпании, такое решение принял командир воздушного судна.

В данный момент в аналогичной ситуации находится борт авиакомпании RedWings. Командир воздушного судна пока не принял решение об уходе на запасной аэродром.