В Гаджиево открыли новую детскую площадку

30 Ноября 2017 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - В Гаджиево на улице Колышкина торжественно открыли детскую игровую площадку, благоустроенную в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На площадке состоялся детский праздник с участием воспитанников детских садов, учащихся школ, а также заместителя губернатора Евгения Никора и заместителя главы администрации муниципального образования Василия Петровича.

На дворовой территории выполнены работы по ремонту дорожного покрытия и организации автостоянки. А также был отремонтирован и сам двор. Появились новые скамейки и урны, установлены игровые горки и качели.