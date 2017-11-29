Подведены итоги проведения Дня стерилизации животных

30 Ноября 2017 года, 14:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Во всех лечебных подразделениях ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» 22 ноября в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных был проведен «День стерилизации», в течение которого операции осуществлялись по специальным ценам. Всего в этот день было прооперировано 68 животных (19 собак и 49 кошек).

Следующий «День стерилизации» намечен на 13 декабря. А дополнительная акция — 20 декабря. Предложение действует для клинически здоровых животных, не имеющих возрастных противопоказаний и сопутствующих патологий. А также в рамках акции необходима предварительная запись.

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