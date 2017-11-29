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Главная » НОВОСТИ » Патриарх Кирилл считает, что священники не должны становиться медиаперсонами
 
 
 
 
30 Ноября 2017 года, 14:34

Патриарх Кирилл считает, что священники не должны становиться медиаперсонами


РОССИЯ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В храме Христа Спасителя 29 ноября открылся Архиерейский собор Русской православной церкви, приуроченный к столетию восстановления патриаршества. Ожидается, что по итогам будут приняты два документа — «О канонических аспектах церковного брака» и «Положение о монастырях и монашествующих», пишут «Известия».

Перед началом заседания состоялось богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил торжественный молебен перед мощами святителя Тихона, которые доставили в Кафедральный собор из Донского монастыря. Вместе с патриархом молились почти 400 архиереев. Они приехали из других регионов России, из Японии, Эстонии, Латвии, Украины и т.д.

Патриарх Кирилл рассказал, что архиереям нужно обсудить, как развивалась жизнь и деятельность Церкви в последние годы, и обдумать дальнейшие перспективы. Он сообщил, что с начала 2009 по ноябрь 2017 года число архиереев РПЦ увеличилось с 200 человек до 377, количество монастырей — с 804 до 944.

В своем выступлении патриарх подчеркнул, что главное призвание Церкви – «приводить людей к единству с Господом, напоять их живительной водой Духа Святого», но при этом Церковь пытаются сделать земным институтом.

«Горько видеть, когда отдельные служители Церкви способствуют этому. Безрассудно обращая то священное, к хранению которого их призвал Господь, на служение сиюминутным, суетным, и, в конечном счете, тленным вещам», — сказал патриарх.

Он объяснил, что так бывает, когда священник становится медиаперсоной и претендует на популярность. На примере такого священника, отметил патриарх, люди могут перестать «видеть сакральный характер Церкви и поставить ее в один ряд с общественными организациями».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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