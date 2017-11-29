В Североморске выбрали место под новую школу

30 Ноября 2017 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске состоялось очередное совещание, посвящённое строительству школы на 1200 мест. Для определения места под строительство образовательного учреждения была сформирована межведомственная комиссия, в состав которой вошли, в том числе представители общественности. Она рассмотрела предложенные земельные участки и зарекомендовала место между домами 7, 9, 11 по улице Гаджиева и склоном к улице Северная Застава.

Далее предложенный участок отправлен на согласование в региональные Министерства строительства и образования.