Общественный совет при областном УМВД подвел итоги за минувший год

30 Ноября 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В региональном УМВД состоялось итоговое заседание Общественного совета. На заседании была оценена работа членов совета за 2017 год, а также обсуждались планы на будущее.

Открыл мероприятие председатель общественников региона Алексей Кузьмин, который также наградил Евангелину Ющенко. Девочка была участницей конкурса «Мои родители работают в полиции – 2017».

В течение года члены совета посещали города Заполярья для оказания помощи коллегам. Также была проверена работа участковых уполномоченных полиции в рамках проекта «Наш участковый».

Подводя итоги заседания, председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Алексей Кузьмин отметил, что работу совета можно признать удовлетворительной, и призвал продолжить активную работу в 2018 году.