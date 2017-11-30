Спасатели Северного флота провели тренировку в Мотовском заливе

30 Ноября 2017 года, 15:14

СЕВЕРОМОРСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске проводится проверка готовности личного состава к поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота. Сегодня экипаж спасательного судна «Георгий Титов» выполнил поставленные задачи в Мотовском заливе Баренцева моря, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Тренировка включила в себя комплекс учебных мероприятий, важных при непредвиденных ситуациях на подводной лодке. С борта спасательного судна спустили на воду спасательный аппарат «АС-34», который также участвовал в мероприятиях тренировки.

Тренировка проходила утром. Использовали корабельные прожекторы. В Полярную ночь военные зачастую будут проходить учения в условиях недостаточной освещенности. Командование Северного флота уделяет большое внимание профессиональной подготовке спасателей в зимний период.