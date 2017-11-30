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Главная » НОВОСТИ » Бюджет Мурманской области принят в первом чтении
 
 
 
 
30 Ноября 2017 года, 15:20

Бюджет Мурманской области принят в первом чтении


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная дума приняла в первом чтении проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Как и предполагалось, за основу бюджета был взят базовый сценарий социально-экономического развития. Свыше 70% расходов областного бюджета имеют социальную направленность.

Общий объем доходов областного бюджета на 2018 год предполагается в сумме 56,61 млн рублей, расходов – 59,78 млн рублей. Таким образом дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,17 млн рублей.

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