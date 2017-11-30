Члены общественного совета при Минтрансе обсудили ремонт дорог области

30 Ноября 2017 года, 15:38

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Состоялось заседание Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. На заседании обсуждались итоги ремонтной кампании автодорог Заполярья значения 2017 года и планы на 2018 год. Был поднят вопрос о перспективе развития автоматизированной оплаты проезда на транспорте региона.

Директор Кольского транспортного колледжа выступила с докладом о результатах анализа потребности в рабочих кадрах и специалистах в области дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.

По итогам заседания приняты решения о повышении престижа и привлекательности специальностей транспортной отрасли. Также был избран заместитель председателя общественной палаты – Олег Беликов.

Определены перспективы направления работы Общественного совета на 2018 год.