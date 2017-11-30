В Североморске начнет работу форум военной прокуратуры

СЕВЕРОМОРСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске начнет свою работу второй открытый форум военной прокуратуры Северного флота. Форум является площадкой для дискуссии органов прокуратуры и широкого экспертного сообщества.
Задача мероприятия – стать новым механизмом для укрепления правозащитной функции. Также будут затронуты вопросы защиты трудовых прав граждан.
В форуме примут участие руководители военной прокуратуры Северного флота и представители Государственной инспекции труда в Мурманской области.
Мероприятие состоится в Североморске 7 декабря.