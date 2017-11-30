Североморск проголосовал за лыжню в городском парке

30 Ноября 2017 года, 15:49

СЕВЕРОМОРСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Большинство североморцев, принявших участие в опросе на сайте муниципалитета, считают лыжную трассу в городском парке необходимой. Они высказались «за» ее обустройство. По информации председателя Комитета по развитию городского хозяйства Александра Савченко, на эти цели выделено финансирование.

До Нового года будут проведены работы по очистке территории, прокладыванию мостков через ливневые канализации, прореживанию деревьев на месте будущей лыжни и подсвечиванию трассы.

Вопрос дальнейшего благоустройства этой территории порядка 1 км вынесен на голосование в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».