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Главная » НОВОСТИ » Муниципалитеты получили 280 млн рублей на ремонт дорог в 2017 году
 
 
 
 
30 Ноября 2017 года, 16:05

Муниципалитеты получили 280 млн рублей на ремонт дорог в 2017 году


МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Министр транспорта Мурманской области Дмитрий Соснин подвел итоги 2017 года и рассказал о планах на следующий год.

«Пока еще рано подводить окончательные итоги, но сейчас можно сказать, что для транспортной отрасли 2017 год прошел достаточно успешно. Это касается почти всех сфер деятельности, которые курирует министерство», – отметил он.

По словам министра, все 100% федеральных дорог, находящихся на территории региона, соответствуют нормативным требованиям. Финансирование из федерального бюджета полностью покрывает все потребности, только в этом году было выделено порядка 5 млрд рублей.

«По региональным и муниципальным дорогам ситуация несколько хуже, – сообщил Соснин. – Это связано с тем, что финансирование этих дорог ведется из регионального и муниципальных фондов. На федеральном уровне постоянно принимаются решения об уменьшении доли акцизов, зачисляемых в региональные дорожные фонды, и это не может не сказаться на объемах проведения работ».

Тем не менее, подчеркнул глава ведомства, в этом году в соответствие с ГОСТами удалось привести порядка 45 км муниципальных дорог и порядка  134 км региональных. Всего муниципальным бюджетам в этом году было выделено 280 млн рублей. Также предоставляются субсидии на ремонты и строительство мостовых сооружений.

Примерно через неделю, сказал Соснин, будет готов план ремонтов на 2018 год. Объем работ пока меньше, чем тот, который был запланирован на 2017 год, однако, уверил министр, «все дороги, которым необходим срочный ремонт, будут включены в план ремонтов обязательно».

«Наша основная задача – сохранить и обеспечить стабильное транспортное обслуживание. Эту задачу мы решаем. Все виды транспорта достаточно стабильно функционируют. Сложности есть, но нам удается с ними справляться», – подчеркнул Соснин.

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