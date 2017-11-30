Мурманские депутаты обсудили параметры городского бюджета

30 Ноября 2017 года, 16:17

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялось 41-е заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Были рассмотрены важные вопросы. Например, бюджет Мурманска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«Бюджет в следующем году будет напряжённым, это связано с некоторыми дополнительными расходами, например, строительством новой котельной на улице Фестивальной», - рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Значительная часть казны будет направлена на сферы образования, культуры, спорта.

Прогнозируемые депутатами доходы городской казны составят более 12,6 млрд рублей, расходы – более 13 млрд рублей. Дефицит бюджета – свыше 448 млн рублей.

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер поднял вопрос о направлении обращения к Городскому совету и мэру польского города Щецина. Сообщение будет представлять просьбу сохранить «Памятник благодарности Красной армии». Ранее сообщалось, что в ноябре в Польше приняли решение о демонтаже памятника, посвящённого советским воинам, освободившим страну от нацизма.

В обращении сказано, что снос памятника Благодарности может расцениваться как предательство. В противном случае, соглашение о побратимстве городов может быть расторгнуто.

Совет депутатов Мурманска принял это обращение большинством голосов.