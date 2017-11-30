Общественная палата Мурманской области получит право назначать наблюдателей в избирательные комиссии

30 Ноября 2017 года, 17:21

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ — Общественная палата Мурманской области получит новое направление общественного контроля – право назначения наблюдателей в избирательные комиссии. Общественный контроль за соблюдением избирательных прав граждан сегодня стал основной темой обсуждения на пленарном заседании Общественной палаты Мурманской области. В заседании приняла участие губернатор Марина Ковтун.

В государственной Думе приняли законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента РФ». Согласно этому документу Общественная палата РФ и региональные общественные палаты наделяются правом назначать в избирательные комиссии наблюдателей, которые будут следить за порядком во время голосования.

Губернатор нацелила общественников на необходимость привлечения к участию в качестве наблюдателей на выборах экспертов, представителей общественных советов из муниципальных образований, общественных организаций и молодежи. При этом потребуется обучить необходимым навыкам всех, кто захочет стать наблюдателем. Помощь в этом готова оказать Избирательная комиссия Мурманской области.