Минтранс планирует решить проблему закрытия дороги до Териберки

30 Ноября 2017 года, 16:32

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта Мурманской области приняло решение с 1 января 2018 года увеличить финансирование содержания дорог. Речь идет о ежедневной работе по очистке, посыпке и т.д., уточнил глава министерства Дмитрий Соснин.

«Увеличим по разным дорогам на разный процент. Если говорить об автоподъезде к Териберке и дороге Кола-Серебрянские ГЭС, то финансирование повысится примерно на 30-50%. Мы думаем, что это должно усилить интенсивность работы дорожных организаций на данных участках», – рассказал Соснин.

Это не значит, что в перспективе есть возможность полностью отказаться от перекрытия дорог, подчеркнул министр, так как основная причина закрытия движения – обеспечение безопасности. Напомним, в зимний период 2016-2017 дорога до Териберки была закрыта более 20 раз, ограничение движения приходилось вводить даже летом.

Что касается глобальных мероприятий, которые позволили бы отказаться от перекрытий, то эффективным будет являться проведение реконструкции – поднятия земляной насыпи автодороги над общей поверхностью земли, сказал министр. Сейчас дорога идет вровень с землей, и это является основной причиной переметов.

«Мы уже начали проектирование реконструкции на автоподъезде к Териберке и участка Серебрянки. Получим проектно-сметную стоимость работ и будем решать, сумеем ли их сделать. Мероприятие довольно дорогостоящее, общая стоимость реконструкции в 2010 году, например, составляла 1 млрд 300 млн, это все 42 км. Такая сумма – почти весь годовой объем дорожного фонда», – сообщил Соснин.