Ледокол «Илья Муромец» передали ВМФ

30 Ноября 2017 года, 16:45

РОССИЯ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ — Построенный в Санкт-Петербурге ледокол «Илья Муромец» официально зачислен в состав ВМФ. Церемония прошла на «Адмиралтейских верфях». В ближайшее время ледокол отправится в Мурманск, пишет «Российская газета».

«Северный флот давно ждет ледокол. Сейчас мы получаем судно, которое по своему функциональному назначению выходит за рамки обычных судов», - на церемонии отметил заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук.

Одно из главных технических новшеств – конструкция винторулевых колонок вне корпуса судна, что позволит двигаться кораблю носом, кормой и бортом. Габариты судна внушительны: длина - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров. «Илья Муромец» сможет развивать скорость до 15 узлов и преодолевать льды метровой толщины. Экипаж корабля - 32 человека.