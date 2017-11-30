Мурманская ёлка подрастёт на 1,5 метра

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Жители Мурманска готовятся к новогодним мероприятиям. На площади Пять Углов устанавливается главная городская елка. Главный символ нового года на 1,5 метра выше прошлогоднего.
«Конструктивные особенности каркаса ориентированы на суровые климатические условия», – рассказала заместитель директора «Мурманских городских парков и скверов» Наталья Павлюк.
Елку ждет особое убранство – в стиле мультфильма «Щелкунчик». Рядом с деревом будут установлены композиции в виде времен года.
Открытие состоится 9 декабря.