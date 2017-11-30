Северный флот готов к новому учебному году

30 Ноября 2017 года, 17:52

СЕВЕРОМОРСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Военные Северного флота завершили подготовку к новому учебному году. Были проведены итоги боевой подготовки за летний период.

Также комиссии Северного флота осуществили контрольные проверки. Сформированный в нынешнем году армейский корпус проверяла комиссия под руководством командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова. Все силы и войска Северного флота признаны готовыми к началу нового 2018 учебного года. Его интенсивность будет сопоставима с 2017 годом, в ходе которого силами флота было выполнено около 4700 зачётных мероприятий боевой подготовки.

В целом в 2017 году различные показатели по видам боевой подготовки были увеличены от 10 до 70 процентов по сравнению с 2016 учебным годом.