Мурманский автовокзал переедет до марта 2018 года

30 Ноября 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – ООО «Мурманский автовокзал» переедет в новое здание до 1 марта 2018 года, сообщил министр транспорта Мурманской области Дмитрий Соснин.

В апреле прошлого года Комитет имущественных отношений попросил автовокзал освободить помещение, так как закончился срок аренды. Для заключения нового договора необходимо провести аукцион с единственным участником, чему воспротивилась ФАС. Общество надеялось на муниципальные преференции и дважды обращалось в антимонопольную службу, где ему отказали. Арбитражный суд также отказал в иске автовокзалу, который не сумел доказать, что обладает преимуществом на право выкупа помещения.

По решению суда ООО «Мурманский автовокзал» должен был освободить помещение до 31 октября 2017, однако срок был продлен до марта 2018. На данный момент предприятие ищет новое помещение, но новое здание уже фактически найдено – это объект на улице Привокзальная, 2.

«Уже практически согласовано размещение автовокзала в этом помещении. Это очень близко к нынешнему. Новое здание позволит осуществлять билетно-кассовое обслуживание, обеспечит комнаты отдыха водителей, будут созданы условия и для пассажиров. Изменения схемы транспортного обслуживания на пригородных маршрутах мы не предполагаем», – рассказал Соснин.