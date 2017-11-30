Бизнес-омбудсмен назвал уголовное преследование предпринимателей самой злободневной проблемой бизнеса

30 Ноября 2017 года, 17:45

РОССИЯ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что главными проблемами бизнеса являются незаконное уголовное преследование предпринимателей, высокая фискальная нагрузка и теневой сектор экономики.

Борис Титов выбран кандидатом в президенты от Партии Роста. Он рассказал «Известиям», что для партии выборы – это использование возможности: выборы создают площадку для того, чтобы донести мнение до избирателей.

Несколько лет назад Титов инициировал амнистию для осужденных предпринимателей, благодаря которой были освобождены 2466 человек. Однако, говорит бизнес-омбудсмен, инициировать новую амнистию он не собирается.

«Тогда мы считали, что амнистия должна идти с законодательными изменениями. Если она не будет сопровождаться кардинальным качественным изменением текущей ситуации, амнистий можно делать сколько угодно, а результата всё равно будет мало. Мы учли это на будущее и понимаем, что, прежде всего надо менять ситуацию, не только законодательство, но и правоприменение», – сообщил Титов.

Бизнес-омбудсмен добавил, что недавно предложил программу детенизации — вывода малого бизнеса в легальный сектор. Она включает в себя часть, которую можно назвать амнистией.

«Мы просим, чтобы снималась ответственность с малых предприятий, которые работали в «тени», не выполняли закон, а потом решили легализоваться. Для того чтобы снять с них риски прошлого, мы предлагаем их амнистировать по части статей Гражданского и Уголовного кодексов», – уточнил он.

Самой злободневной проблемой бизнеса Титов назвал уголовное преследование. По этому поводу обращений меньше, чем по поводу административных нарушений, но жалобы на уголовное преследование самые сложные и трудно решаемые, заявил он.

«Сегодня мы серьезное внимание уделяем борьбе с незаконными арестами. Пленум Верховного суда четко и ясно дал разъяснение, что если обвинение предъявляется по нарушению, которое связано с предпринимательской деятельностью, то бизнесмен не должен помещаться в СИЗО. Но суды просто игнорируют этот факт», – рассказал Титов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков