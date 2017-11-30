Василий Шамбир может выйти по УДО

30 Ноября 2017 года, 19:30

СЕГЕЖА/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегежский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство защиты экс-председателя Мурманской областной думы Василия Шамбира о его условно-досрочном освобождении. Об этом «Би-порту» сообщил адвокат бывшего депутата Александр Панфилов. По его словам, судебное заседание несколько раз откладывалось, однако сегодня, 30 ноября, суд принял положительное решение.

«Несмотря на протесты прокурора, сегодня суд вынес положительное решение. Мы ждем Василия Николаевича дома», - сказал Панфилов.

В 2016 году Василия Шамбира приговорили к шести годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении денежных средств. Уголовное дело в отношении бывшего председателя Мурманской областной думы было возбуждено в январе 2014 года. Следствие велось более года, и почти год рассматривалось в суде.