Календарь праздничных и памятных дат на декабрь 2017 года

01 Декабря 2017 года, 09:03

1 – День воинской славы России: победа русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (18-30.11.1853).

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995г. «О днях воинской славы и памятных датах России».

Синопский бой – последнее крупное морское сражение эпохи парусного флота – состоялся 1 декабря (18 ноября) 1853г. у мыса Синоп. В этом сражении русский Черноморский флот под предводительством адмирала Павла Степановича Нахимова (тогда вице-адмирала) разгромил турецкую эскадру.

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day).

Объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1988г. после встречи министров здравоохранения всех стран, на которой прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

Новая болезнь – СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) зарегистрирован 05.06.1981г. американским Центром контроля над заболеваниями.

1 – Всероссийский день хоккея.

Проводится по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка в первый зимний день с 2007г.

22 декабря отмечается День рождения российского хоккея.

1 – День первого президента Казахстана.

Государственный праздник учрежден в 2012г. парламентом страны и посвящен чествованию первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, чей вклад в развитие страны оценивается очень высоко.

Нурсултан Назарбаев стал президентом Республики Казахстан 01.12.1991г., одним из первых его шагов на высшем государственном посту стало провозглашение независимости республики. За годы своего правления Назарбаев сумел превратить республику в стремительно развивающееся государство, играющее важную роль на международной арене.

1 – Международный день невролога (невропатолога).

Праздник пока не получил большой популярности и известен не всем медицинским работникам.

Нервная система человека является одним из средств гомеостаза (поддержания состояния организма посредством согласованных реакций). Она взаимодействует со всеми тканями и определяет рефлексы. Существуют болезни, нарушающие подобные механизмы. Для их выявления и лечения есть врачи, специализирующиеся на подобных недугах.

2 – День банковского работника России (неофициальный).

Отмечается с 2004г. по инициативе Ассоциации российских банков.

02.12.1990г. были приняты первые в новейшей истории России законы РФ «О Центральном банке РФ (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности", положившие начало формированию современной банковской системы.

Банки, как кредитные учреждения, появились в России в 1724г. В 1753г. Указом русской императрицы Елизаветы учрежден Дворянский заемный банк – первый в России государственный банк.

Еще один большой банковский праздник – День работников Сбербанка России – отмечается 12 ноября.

2 – На широте Мурманска начинается Полярная ночь.

Заканчивается 10 января.

2 – Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery).

Отмечается в системе всемирных и международных дней ООН в годовщину принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949).

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли отмечается 25 марта.

2 – День 2D-художников.

Неофициальный профессиональный праздник дизайнеров двухмерной компьютерной графики.

Дата выбрана просто: 2D – в сокращении похоже на 2 декабря.

3 – День Неизвестного Солдата – памятный день России.

Установлен Федеральным законом РФ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 04.11.2014г.

03.12.1966г., в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения 08.05.1967г. был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата" и зажжен Вечный огонь.

3 – День юриста в России.

Установлен Указом Президента РФ В.В. Путина № 130 «Об установлении Дня юриста» от 04.02.2008г.

Общий профессиональный праздник для всех категорий юристов – адвокатов, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, следователей, судей и т. д.

По одной из версий, 03.12 (20.11) 1864г. в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной реформы, этот день до 1917 г. считали своим профессиональным праздником российские юристы.

3 – День рождения гражданского атомного флота России.

Учрежден в 1991г. по инициативе Мурманского морского пароходства и общественных организаций Мурманской области.

03.12.1959г. введен в строй первый в мире атомный ледокол "Ленин".

3 – Международный день людей с ограниченными возможностями (International Day of Persons with Disabilities) – Международный день инвалидов в России.

Провозглашен в 1992г. Генеральной Ассамблеей ООН.

Международный день борьбы за права инвалидов отмечается 5 мая.

3 – День сетевика в России.

Профессиональный праздник участников сетевого (многоуровневого, структурного) маркетинга и бизнеса прямых продаж.

Отмечается в первое воскресенье месяца.

Сетевой маркетинг также известен как MLM – многоуровневый маркетинг (от англ. MultiLevel Marketing), а также структурный бизнес.

3 – Всемирный день компьютерной 3D-графики (неофициальный).

Идея проведения принадлежит компания Alias.

Дата праздника выбрана неслучайно – она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D. Другое название – «3December». Отмечается во многих странах мира.

3 – День медведя.

Инициаторы праздника и выбор даты – первое воскресенье месяца – уточняются. В некоторых календарях указано, что День медведя отмечается 13 декабря.

Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля.

3 – Международный день борьбы с пестицидами.

Учрежден в память о трагических событиях 3 декабря 1984 года, когда на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа.

4 – День информатики в России (неофициальный).

04.12.1948г. Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение советских ученых И.С. Брука и Б.И. Рамеева – цифровую электронную вычислительную машину.

4 – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

Отмечается всеми, кто верит в зимнего волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник – Новый год. Именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу. Дата выбрана с учетом промежутка времени – достаточного, чтобы письма дошли до адресата.

4 – Православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы.

5 – День воинской славы России: начало контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941).

Установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995г.

Контрнаступление советских вооруженных сил началось 5-6 декабря 1941г. на фронте от Калинина до Ельца. Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое значение – впервые во Второй мировой войны немецкая армия была остановлена и потерпела весомое поражение.

5 – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development).

Учрежден в 1985г. Генеральной Ассамблеей ООН и посвящен деятельности добровольцев – волонтеров.

– День добровольца (волонтера) в России.

Учрежден Указом Президента РФ В.В. Путина 27.11.2017г.

5 – Всемирный день почв (World Soil Day).

Отмечается в системе международных дней ООН при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Учрежден в декабре 2013г.

5 – День ниндзя.

Неофициальный праздник придуман в 2003г. администрацией пародийного сайта Ninja Burger как день, когда все желающие могут представить себя ниндзя – мастерами древнего японского боевого искусства.

Искусство ниндзюцу с японского языка – «искусство скрытности».

6 – День Независимости – национальный праздник Финляндской Республики. 06.12.1917г. финский парламент 100 голосами против 88 одобрил Декларацию независимости Финляндии, принятую двумя днями ранее первым правительством. Советское правительство признало независимость Финляндии 31.12.1917г.

7 – Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day). Официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 06.12.1996г. по инициативе Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Отмечается с 07.12.1994г. в связи с 50-й годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской авиации, в соответствии с которой и была создана ICAO.

8 – День образования российского казначейства – профессиональный праздник работников Федерального казначейства РФ.

08.12.1992г. Президент России Б.Н.Ельцин подписал Указ № 1556 «О Федеральном казначействе», согласно которому была создана система органов Федерального казначейства России.

До 2005г. казначейство входило в состав Министерство финансов, с 01.01.2005г. было преобразовано в федеральную службу, находящуюся в ведении и подотчетную Министерству финансов.

8 – Международный день художника.

Учреждён в 2007г. Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

В ряде стран для праздника выбраны другие даты, например, 25 октября – день рождения Пабло Пикассо, которого считают величайшим художником XX века.

День художника – праздник не только профессионалов и любителей живописи, а всех любителей прекрасного.

Профессии художника тысячи лет – еще древние люди создавали картины наскальной живописи.

9 – Памятная дата России – День героев Отечества.

Установлен Федеральным законом РФ № 22-ФЗ от 28.02.2007г. «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

В этот день чествуются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы.

09.12.1769 г. (по новому стилю) высочайшим указом императрицы Екатерины II был учрежден Георгиевский крест (императорский военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия) – одна из высших наград Российской империи. До 1917г. в этот день (26 ноября – ст. ст.) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров.

Статус высшей военной награды возвращен ордену в 2000г. Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 1463 от 08.08.2000г. «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте».

9 – Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption). Отмечается по решению ООН.

В этот день в 2003г. в мексиканском городе Мерида на Политической конференции была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 01.11.2003г. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.

9 – День ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации.

Именно в этот день в 1921г. по инициативе Ф.Э. Дзержинского вышел декрет ВЦИКа и Совета Труда и Обороны «Об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях».

До 2003г. подразделения охраны входили в состав Министерства путей сообщения России, в настоящее время – Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», подведомственное Федеральному агентству железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ.

9 – Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Установлен в сентябре 2015г. Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Армении.

В этот день в 1948г. Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Факт геноцида армян в Османской империи в 1915 году признан многими государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Гонения и преследования армян в Османской империи начались с конца XIX века, а к 1915г. они достигли пика, когда было уничтожено более 1,5 миллиона человек.

10 – День прав человека (Human Rights Day).

Установлен 04.12.1950г. Генеральной Ассамблеей ООН по дате принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948г.

10 – Петр I учредил Андреевский флаг – кормовой флаг Российского флота (1699). Назван в память об апостоле Андрее Первозванном, покровителе России, распятом на кресте, имевшем форму буквы «Х».

Использовался в России и в СССР до 1924г. (с незначительными изменениями – в центральной части гюйса в белом круге изображалась красная звезда с серпом и молотом – до 1932г.).

17.01.1992г. решением Правительства РФ Андреевскому флагу возвращен статус Военно-Морского флага России.

10 – День создания службы связи МВД России.

Установлен приказом министра внутренних дел РФ В.Б. Рушайло № 590 от 09.08.1999г. «Об объявлении Дня создания службы связи МВД России».

10.12.1949г. был подписан приказ по МВД СССР № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР», создана служба связи МВД.

10 – Международный день прав животных (International Animal Rights Day).

Отмечается с 1988г. в один день с Международным днем прав человека.

В 1970-х годах основоположники движения за права животных ввели термин «видовая дискриминация» («специецизм») для обозначения ущемления прав одного биологического вида другим, основанного на убеждении в собственном превосходстве. По их мнению, человек осуществляет подобную дискриминацию в отношении животных: международные соглашения гарантируют права человека, в то время как другие живые существа планеты этих прав лишены и даже не могут выступить в свою защиту.

Всеобщая декларация прав животного (Universal Declaration of Animal Rights) была составлена Международной лигой прав животных в 1977г. и была торжественно провозглашена 15.10.1978г. в Париже в здании ЮНЕСКО.

Всемирный день животных отмечается 4 октября, Всемирный день защиты лабораторных животных – 24 апреля, Международный день бездомных животных в третью субботу августа.

10 – Всемирный день футбола (World Football Day).

Отмечается по решению ООН.

11 – Международный день гор (International Mountain Day).

Установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003г.

11 – Международный день танго.

Отмечается с 1977г.в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (11.12.1890г.) и аргентинского композитора и дирижера Хулио де Каро (11.12.1899).

12 – День Конституции Российской Федерации, памятная дата России.

Действующая Конституция РФ принята на общероссийском референдуме 12.12.1993г.

С 1994г. по 2004г. – государственный праздник и выходной день.

Ныне действующей Конституции предшествовали принятая в 1918г. Конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924г. Затем на смену пришли Конституция 1936г. и Конституция 1977г., действовавшая до распада Советского Союза.

13 – Православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов.

В России его память святого всегда почиталась торжественно. Петр I учредил в честь апостола первую и высшую награду России – императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного. Также с петровских времен Андреевский флаг стал официальным стягом российского флота, под сенью которого русские моряки одержали множество славных побед.

14 – День обезьян (Monkey Day).

Неофициальный праздник, посвященный обезьянам и всем приматам.

Традиция отмечать День обезьян появилась в 2000г., когда американский художник Кейси Сорроу в шутку сделал в календаре друга пометку о таком празднике.

15 – Международный день чая (International Tea Day).

Установлен на Всемирных общественных форумах, проходивших в 2004г. в Мумбае (Индия) и в 2005г. в Порте Аллегре (Бразилия). Отмечается с 2004г. в странах – ведущих мировых производителях чая.

15 – День радиотехнических войск Военно‑воздушных сил (ВВС) в России.

15.12.1951г. Совет Министров СССР обязал Военное министерство создать надежную службу обнаружения, оповещения и наведения.

15 – День поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Отмечается с 1991г. по инициативе Союза журналистов России. Впервые – 11.12.1991г. в память гибели корреспондента и оператора российского телевидения Виктора Ногина и Геннадия Куренного во время войны с Югославии. Тела журналистов так и не были найдены.

16 – День риелтора в России (неофициальный).

Проводится с 1996г. риелторскими компаниями в третью субботу месяца.

Риелтор (англ. realtor) – агент по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью.

В России первые риелторские компании появились в начале 90-х годов 20 века. В 2008г. Национальный совет российской гильдии риелторов предложил для празднования Дня российского риелтора другую дату – 8 февраля. Празднуются обе.

17 – День Ракетных войск стратегического назначения – памятный день в Вооруженных силах РФ.

Первоначально установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 1239 «Об установлении Дня ракетных войск стратегического назначения и Дня военно-космических сил» от 10.12.1995г., позднее – Указом Президента РФ В.В.Путина № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31.05.2006г.

17.12.1959г. решением Правительства СССР были созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид Вооруженных Сил.

День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября.

17 – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ.

Установлен постановлением Правительства РФ от 29.10.1996г.

Профессиональный праздник всех, кто связан с фельдъегерской связью: фельдъегерями называют военных курьеров, занимающихся доставкой важной государственной документации.

Указом императора Павла I, изданным 17.12.1796г., в России был учрежден Фельдъегерский корпус.

17 – Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости(International Day to End Violence Against Sex Workers).

Дату этого дня в память о жертвах «Убийцы с Грин Ривер» предложила бывшая проститутка и порно-звезда Анни Спринкл.

В этот день во многих странах проводятся «Марши красных зонтов».

18 – День работников органов ЗАГСа в России.

18.12.1917г. был подписан декрет Совнаркома РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.

Первоначально общее руководство органами ЗАГС РСФСР осуществлял Центральный отдел ЗАГС при НКВД РСФСР.

Ранее отмечался 31 декабря.

18 – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ. Установлен приказом МВД РФ № 998 от 28.09.2000г.

Во исполнение Указа Президента РФ от 18.09.1995г. приказом МВД России от 18.12.1995г. № 050 было создано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ.

В СССР первые подразделения по работе с личным составом органов правопорядка были созданы 28.02.1924г. в соответствии с Приказом ОГПУ «О реформировании юридических отделов ОГПУ и учреждении при Коллегии должности «особоуполномоченного».

18 – Международный день мигранта (International Migrants Day).

Объявлен 04.12.2000г. Генеральной Ассамблеей ООН.

18.12.1990г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

18 – Всемирный день арабского языка.

Отмечается по инициативе департамента ООН по связям с общественностью с 2010г. 18.12.1973г. Генеральная Ассамблея ООН включила арабский язык в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций.

19 – День военной контрразведки.

19.12.1918г. решением ЦК РКП(б) создан Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР, в задачу которого входила борьба с контрреволюцией в различных формах её проявления.

За период существования служба несколько раз меняла своё название, в годы Великой Отечественной войны – СМЕРШ («смерть шпионам»).

Ныне военная контрразведка – часть Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

19 – День снабженца, неофициальный.

Отмечается с 2001г. во многих российских компаниях и подразделениях материально-технического снабжения по инициативе компании «Симплекс» – поставщика полимерного сырья в России.

Символ Дня – героиня русских народных сказок – Золотая рыбка, способная достать все, что угодно.

19 – Международный день помощи бедным.

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН.

19 – Русская православная церковь чтит память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских (около 345), чудотворца, почитаемого как небесного покровителя всех моряков.

20 – День работников органов безопасности РФ, ранее неофициально – День чекиста. Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина от 20.12.1995г.

Профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, СВР и других спецслужб, созданных на базе управлений КГБ СССР.

В этот день в 1917г. постановлением Совнаркома была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Ф.Э.Дзержинским. С 1922г. – ГПУ при НКВД РСФСР, с 1934г. – НКВД СССР, с 13.03.1954г. – КГБ СССР, с апреля 1995г. – Федеральная служба безопасности РФ.

20 – День рождения Службы внешней разведки.

20.12.1920г. решением председателя ВЧК Ф.Э.Дзержинского создан иностранный отдел (ИНО) в системе Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

С 06.02.1922г. – ИНО ГПУ НКВД РСФСР, с 02.11.1923г. – ИНО Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) при Совете народных комиссаров (СНК). В последующие годы внешняя разведка передавалась в ведение различных управлений и ведомств: 7-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (1934); 1-го Управления НКГБ СССР (1941); Комитета информации при Совете Министров СССР, который объединил внешнюю политическую и военную разведки (1947); 1-го Главного управления МГБ СССР (1952), реорганизованного в 1954 году во 2-е Главное управление МВД СССР; 1-го Главного управления Комитета государственной безопасности при Совете Министров, а затем КГБ СССР (1978).

С ноября 1991 года внешняя разведка – самостоятельный орган, выведена из состава КГБ и переименована в Центральную службу разведки (ЦСР) СССР.

С 18.12.1991г. – Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР РФ).

20 – Международный день солидарности людей (International Solidarity Day). Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22.12.2005г.

21 – День зимнего солнцестояния в Северном полушарии – самый короткий день и самая долгая ночь в году.

21 декабря 2017г. в 16:27 по Гринвичу или в 19:27 по московскому времени Солнце максимально опустится в южное полушарие неба, то есть, двигаясь по эклиптике, достигнет ее наименьшего склонения – 23 градуса 26,457 минут (в созвездии Стрельца). Наступит астрономическая зима.

22 – День энергетика.

Первоначально установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.05.1966г. Отмечается в годовщину открытия в 1920г. VIII Всероссийского съезда Советов, утвердившего Государственный план электрификации России – ГОЭЛРО. Некоторое время День энергетика в СССР отмечался в третье воскресенье декабря.

22 – День образования Пенсионного фонда Российской Федерации – крупнейшей федеральной системы страны, оказывающей услуги в сфере социального обеспечения граждан.

Учрежден 22.12.1990г. постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР».

Первые упоминания о прообразе пенсионных выплат следует искать в истории Древней Руси, когда князь брал на себя обязательство о помощи в обеспечении своих воинов в старости или после получения ран. Пётр I впервые на уровне закона ввёл денежное пенсионное обеспечение для высших чинов русского флота.

22 – День рождения российского хоккея.

В этот день в 1946г. начался первый чемпионат СССР по хоккею: в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

День российского хоккея отмечается 1 декабря – в первый день зимы.

23 – День дальней авиации ВВС России.

Учрежден в 1999г. приказом главнокомандующего ВВС России А.М. Корнукова. 23.12.1913г. первый испытательный полет осуществил тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» авиаконструктора И.И.Сикорского. 23.12.1914г. указом императора Николая II было утверждено постановление Военного Совета о формировании эскадры таких самолетов – первого в мире авиасоединения тяжелых бомбардировщиков.

24 – День воинской славы России: взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790).

Установлен Федеральным законом № 32 от 13.03.1995г. «О днях воинской славы и памятных датах России».

Штурм Измаила русскими войсками под командованием генерал-аншефа Александра Суворова проведен 11 (22) декабря 1790г. в ходе русско-турецкой войны 1787-1791гг. Штурм крепости начался в 5:30 утра, к 8:00 утра все укрепления были заняты, но сопротивление на улицах города продолжалось до 16:00. Турецкие потери составили 29 тысяч человек убитыми. Потери русской армии – 4 тысячи человек убитыми и 6 тысяч ранеными. Были захвачены все орудия, 400 знамён, огромные запасы провианта и драгоценностей на 10 миллионов пиастров. Комендантом крепости был назначен М.И. Кутузов, в будущем знаменитый полководец, победитель Наполеона.

25 – Рождество Христово по григорианскому календарю празднуют Католическая церковь, Протестантская церковь (в том числе в Финляндии и Норвегии), а также приходы Православной церкви, находящиеся в Греции, Болгарии и других странах Европы, а также в Сирии, Ливане и Египте.

27 – День спасателя Российской Федерации.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 1306 «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации» от 26.11.1995г.

Профессиональный праздник сотрудников МЧС РФ, спасателей, пожарных и военнослужащих гражданской обороны.

27.12.1990г. Совет Министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей».

28 – Международный день кино.

В этот день в 1895г. в «Большом кафе» на бульваре Капуцинок в Париже состоялась первая публичная демонстрация «живой движущейся фотографии» при помощи синематографа, изобретенного братьями Люмьер. Люмьеры представили широкой публике на большом экране фильм «Выход рабочих с фабрики», который открыл знаменитый первый платный киносеанс из десяти фильмов.

День российского кино в годы перестройки был объединён в один день с Международным днём кино, однако в 2002г., по инициативе Службы кинематографии Министерства культуры РФ, снова стал самостоятельным праздником, который отмечается 27 августа.

28 – Собор Кольских святых – праздник Русской православной церкви в честь святых, связанных с исторической территорией Кольского уезда.

Установлен с 2003г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия II в день памяти преподобного Трифона Печенгского. В список кольских святых входят: преподобный Трифон Печенгский (XVI век), преподобный Феодорит Кольский (XVI век), преподобный Варлаам Керетский (XVI век), священномученик Иона Печенгский (XVI век), преподобномученик Герман Печенгский (XVI век), братия Трифонов-Печенгского монастыря, убитая шведами в 1589г. (всего 116 мучеников Печенгских), преподобные Астерий (Аксий) (XV век), Авксентий (XVI век) и Тарасий Кашкаранские (XVII век), священномученик Моисей (Кожин) (XX век, новомученик), преподобномученик Феодор (Абросимов) (XX век, новомученик).

29 – День рождения белого медведя.

Объявлен в 2008г. общественным научным Советом по морским млекопитающим и WWF России.

Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля.

30 – Образован Союза Советских Социалистических Республик – СССР. I 30.11.1922г. Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

31 – Президент РФ Б.Н.Ельцин досрочно прекратил исполнение полномочий Президента Российской Федерации (1999). В соответствии с Конституцией РФ полномочия Президента РФ были временно возложены на председателя Правительства РФ В.В. Путина.





Подготовил Михаил Демин.

Информационный сайт «Кольский край» (ИСККРА).